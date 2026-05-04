В ДНР при поддержке Следкома провели концерты, приуроченные ко Дню Победы. Фото: Следком ДНР

В Донецкой Народной Республике при поддержке Следственного комитета провели концерты, приуроченные ко Дню Победы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, праздничные мероприятия прошли для постояльцев «Донецкого дома-интернета для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением» и на базе Молодежного центра «30/09».

С концертной программой в Донецке выступили представители агитбригады «ZVездный Десант». Артисты исполнили знакомые всем песни военных лет, а также современные композиции.

Офицеры СК России по ДНР в свою очередь вручили благодарности представителям агитбригады.

Ранее сообщалось, что бойцы военной полиции Вооруженных сил России провели акцию «Георгиевская ленточка» на дорогах Донецкой Народной Республики. Мероприятие приучено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, сообщалось, что девушки Донецка присоединились ко всероссийскому флешмобу и спели песню «Катюша».

