В Мариуполе организовали экскурсии на ретро-трамвае ко Дню Победы

Жители и гости города могут совершить путешествие в прошлое. Фото: Администрация Мариуполя

С 4 по 6 мая 2026 года, накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Мариуполе стартовала серия тематических экскурсий на ретро-трамвае. Акция под названием «Имена Победы», организованная при поддержке городской администрации и муниципального предприятия «Мариупольтранс», стала уже доброй традицией, позволяющей жителям и гостям глубже погрузиться в историю города.

- Экскурсии проходят непосредственно в салоне движущегося трамвая - в формате путевой информационной программы, - отметили в мэрии.

В роли гидов выступают студенты института среднего профессионального образования «ПГТУ», которые учатся по специальности «Туризм». Они рассказывают пассажирам об истории создания мемориалов, посвященных подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны, и историческом прошлом Мариуполя, которое не должно быть забыто.

Первые пассажиры ретро-трамвая уже выразили свою благодарность организаторам. Участники экскурсий высоко оценили уровень организации и содержательную программу поездок.

