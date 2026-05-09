Антон Кольцов поздравил ветеранов Мариуполя с Днем Победы. Фото: ТГ/Кольцов

Глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он передал им приветственные адреса от Президента России Владимира Путина и Главы ДНР Дениса Пушилина. А также ветераны получили памятные подарки и цветы.

- Валентина Устинова, уроженка Тюменской области, встретила Великую Отечественную войну в 18-летнем возрасте. По распределению она начала службу в органах внутренних дел, а затем работала на одном из оборонных предприятий Сибири. Именно там она встретила своего будущего мужа, с которым они вырастили семерых детей, - рассказал Кольцов.

Он пожелал ветеранам крепчайшего здоровья, долголетия и скорейшего наступления победного мира.

Ранее сообщалось, что автопробеги, шествия и митинг у мемориала Освободителям Донбасса прошли в Мариуполе в честь Дня Победы.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры «Молодой Гвардии» поздравили ветеранов Великой Отечественной в ДНР

Одному из ветеранов Великой Отечественной войны в ДНР подарили слуховой аппарат, который поможет ему улучшить качество жизни (подробнее)