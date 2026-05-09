Волонтеры «Молодой Гвардии» поздравили ветеранов Великой Отечественной в ДНР. Фото: МГЕР в ДНР

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» в Донецкой Народной Республике навести ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с 81-й годовщиной Победы. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе МГЕР в ДНР.

Ребята вручили ветеранам памятные подарки, а одному из участников Великой Отечественной войны подарили слуховой аппарат, который улучшит качество жизни.

- Вместе с командой в День Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Поблагодарили их за подвиг и за все, что они сделали для нас. Для нас это действительно ценно. Наш долг - помнить о ветеранах, помогать им и, конечно, вспоминать о них не только 9 мая. Передали гуманитарные наборы и сладкие подарки, - рассказал руководитель Донецкого штаба МР и МГЕР ДНР Дмитрий Коновалов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Донецкой Народной Республике провели парад у дома ветерана Великой Отечественной войны.

