Молодежь ДНР отпраздновала День Победы. Фото: Минмол ДНР

Молодежь Донецкой Народной Республики присоединилась к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ребята организовали «Бессмертный автополк» через всю Республику.

Молодежь ДНР отпраздновала День Победы. Фото: Минмол ДНР

Молодежь ДНР отпраздновала День Победы. Фото: Минмол ДНР

Молодежь ДНР отпраздновала День Победы. Фото: Минмол ДНР

Как рассказали в Министерстве молодежной политики ДНР, праздник начался в Донецке у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!». Там прозвучал концерт памяти и закружился Победный вальс. Затем «Бессмертный автополк» из 50 автомобилей проследовал до священного места – мемориального комплекса «Саур-Могила».

– Хоть из-за мер безопасности жители Республики не смогут лично пронести фотографии своих Героев, их портреты все равно проследуют по городам, которые они освобождали. Необходимо транслировать нашу историю, чтобы молодежь знала, чтила и помнила. Это не просто маршрут, а наша клятва тем, кто собственноручно выковал Победу. Мы помним имена всех наших Героев, сложивших головы ради защиты нашей страны, – сказал первый заместитель министра молодежной политики ДНР Михаил Фролов.

Молодежь ДНР отпраздновала День Победы. Фото: Минмол ДНР

Молодежь ДНР отпраздновала День Победы. Фото: Минмол ДНР

Добравшись до «Саур-Могилы», молодежь развернула самое большое Знамя Победы. Полотно размером 65 на 35 метров в третий раз было развернуто на главной высоте донецкого региона.

– Сегодняшняя акция посвящена памяти наших бойцов: это и наши деды и прадеды, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны, и наши современники, ребята, которые сложили свои головы за Отечество. Мы помним каждого и верим, что на землю Донбасса придет мир, мы ждем этого с нетерпением. Я призываю нашу молодежь изучать историю своей страны, решительно противостоять любым попыткам ее переписать, – обратился к участникам акции премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

Премьер-министр ДНР Андрей Чертков обратился к участникам патриотической акции. Фото: Минмол ДНР

Молодежь ДНР отпраздновала День Победы. Фото: Минмол ДНР

Молодежь ДНР отпраздновала День Победы. Фото: Минмол ДНР

В акции приняли участие более двухсот представителей молодежи, силовых ведомств и органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Награждение бойцов, молебен в часовне и возложение цветов: Как отпраздновали День Победы на «Саур-Могиле» в ДНР

В ДНР прошел митинг в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной (подробнее)