В Мариуполе отмечают День Победы

- Мы теперь можем встречать этот праздник подобающе, мы не боимся, что за нами придет СБУ, - слышится разговор двух мужчин на митинге по случаю 81-й годовщины Победы в Мариуполе. - День Победы - праздник силы, единства и памяти

В Мариуполе отмечают День Победы. Слева направо: депутат Госдумы Дмитрий Саблин, Глава г.о. Мариуполь Антон Кольцов, заместитель главы г.о. Мариуполь Маргарита Полунина Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анна Васильевна рассказала свою историю

Площадь перед мемориалом Освободителям Донбасса в приморском городе ДНР сегодня не многолюдна - в целях безопасности о начале мероприятий заранее не сообщалось. Тем не менее за те два часа, что корреспондент «КП Донецк» находился у памятника, сюда непрерывно приходили люди.

Фотография мариупольского здания МВД сожженного украинскими боевиками 9 мая 2014 года Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Журналист Грэм Филипс на праздновании Дня Победы в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фотография мариупольского здания МВД сожженного украинскими боевиками 9 мая 2014 года Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С самого утра состоялась официальная часть. На митинг пришли общественники, глава Мариуполя Антон Кольцов, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, представители Санкт-Петербурга в Мариуполе, а также личный состав петербуржской полиции, 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты и курсанты мариупольской Нахимовки. Собравшиеся почтили минутой молчания всех погибших героев и возложили цветы к памятнику.

Глава г.о. Мариуполь Антон Кольцов Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ну а затем жители Мариуполя все шли и шли с цветами к мемориалу, чтобы отдать дань памяти Великой Дате.

Анна Васильевна - одна из тех горожан, кто пришел к мемориалу спустя долгое время после завершения официальной части праздника. Женщина рассказала нам краткую историю своего отца, который прошел через всю войну и дошел до Берлина:

- Мой отец родился 9 мая 1926 года. Сегодня ему бы исполнилось 100 лет. Прошел войну. В двадцати километрах от Берлина встретил свой день рождения и День Победы, - рассказывает Анна Васильевна. - После завершения войны его еще оставили служить, потому что надо Родину и дальше защищать. Говорил он мне в детстве такие слова: «Другая земля теплей, но Родина милей. Запомни эти слова, журавленок». Вот я и запомнила. Я думаю, нас не запугать. Всегда мы побеждали и будем побеждать - так тоже говорил мой отец. Вечная слава всем нашим воинам прошлого времени и воинам теперешнего, тоже нелегкого.

Кстати, в честь Дня Победы по городу прошло сразу несколько автопробегов. Жители самоорганизовывались в колонны, предприниматели украшали свои фирменные автомобили и присоединялись к народному празднеству - город, как ни в один другой день в году, наполнился красными знаменами и сигналами клаксонов на проезжих частях.

