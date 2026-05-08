Около 2 тысяч жителей ДНР стали участниками акции «День Великой Победы»

С 19 апреля по 17 мая 2026 года по всей стране проходят лекции, кинопоказы и тематические встречи, посвященные сохранению исторической памяти. Фото: Общество «Знание» | ДНР

В ДНР проходит всероссийская просветительская акция «День Великой Победы», организованная Российским обществом «Знание». Мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, объединили около 2 тысяч жителей региона. Акция продлится до 17 мая.

Участниками встреч стали представители разных поколений: молодежь, пожилые люди и государственные служащие. Директор филиала Общества «Знание» в ДНР Юлия Элина отметила, как ценна для людей память о Великой Победе.

- Наш цикл лекций показал, насколько сильна эта связь с прошлым, и как хочется молодежи узнать больше о подвиге своих предков. Мы стремились не просто рассказать о событиях, а донести ту главную мысль: Победа - это результат единства, мужества и несгибаемой воли, - подчеркнула она.

В рамках акции были проведены занятия для школьников, где рассказывалось о героизме как прошлых поколений, так и современных участников СВО. Студентам техникумов и колледжей показали советские технологические разработки военного времени. По словам лектора Екатерины Нестеровой, смекалка советских ученых тогда внесла неоценимый вклад в Победу.

Лектор Виталий Журба обсудил с работниками сферы культуры роль советского солдата-освободителя в искусстве, проследив, как формировался «код Победы» через плакаты, кино, литературу и музыку. А государственным служащим ДНР рассказали о консолидации народа как ключевом факторе Победы в Великой Отечественной войне.

