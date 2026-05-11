Космическим классам ДНР передали от «Роскосмоса» две тысячи кофт.

Команда Народного фронта передала космическим классам Донецкой Народной Республики две тысячи кофт от «Роскосмоса». Об этом сообщили в пресс-службе НФ в ДНР.

Одна из учениц такого класса Наталья рассказала, что интерес к космосу у нее возник благодаря дедушке, который увлекался фотографией звездного неба. Она смотрела на его снимки и задавала множество вопросов о космосе. Когда в 2023 году объявили об открытии специализированного класса, она немедленно обратилась к классному руководителю с просьбой перевести её.

В пресс-службе Народного фронта рассказали, что в комических классах ДНР изучают физику и углубленную математику, а еще проходят расширенный курс астрономии.

Ранее сообщалось, что «Зарница 2.0» собрала 120 школьников из шести городов Донецкой Народной Республики.

Кроме того, сообщалось, что более 60 тысяч школьников ДНР приняли участие в акции «Знаток Русского Донбасса».

