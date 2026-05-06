«Зарница 2.0» собрала 120 школьников из шести городов ДНР

Участники игры соревновались в 11 дисциплинах. Фото: «Движение Первых» ДНР

5 мая на стадионе «Олимп» в Шахтерске прошел зональный этап военно-спортивной игры «Зарница 2.0», направленной на патриотическое воспитание молодежи. В соревнованиях приняли участие 12 команд, объединившие 120 школьников из Горловки, Енакиево, Тореза, Шахтерска, Амвросиевки и Снежного. Площадка охватила две из четырех соревновательных зон ДНР - Восточную и Северную.

Организаторами выступили региональное отделение «Движения Первых» ДНР, «Молодая гвардия - ЮНАРМИЯ» и Центр «Воин». По словам организаторов, игра способствует связи поколений и формирует достойное будущее страны.

Участники соревновались в 11 дисциплинах, включая военизированную эстафету, тактическую медицину, РХБЗ, выживание, инженерную, тактическую и огневую подготовку. Испытания проверяли не только физическую форму, но и командный дух, знание истории и прикладные навыки.

Победителем стала команда «Линкор-180» из школы №4 Шахтерска.

- Это непередаваемые ощущения. Больше всего запомнились тактическая медицина и огневая подготовка. Все очень рады - поедем в Донецк, ждем регионального этапа с нетерпением, - поделилась впечатлениями участница Юлия Чистякова.

