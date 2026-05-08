Более 60 тысяч школьников ДНР приняли участие в акции «Знаток Русского Донбасса»

Ребята проверили, насколько хорошо они знают историю своего родного края. Фото: ТГ/Пушилин

В школах ДНР накануне празднования Дня Республики организовали акцию «Знаток Русского Донбасса». В ней приняли участие более 60 тысяч учащихся региона, которые проверили, как хорошо они знают историю своего родного края. По словам Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, результаты порадовали.

- Ребята хорошо понимают, почему в 2014 году Донбасс не принял результаты госпереворота в Киеве и выбрал свой путь, - отметил он.

Глава Республики подчеркнул, что исторические события оживают в рассказах тех, кто был их непосредственным участником. Именно поэтому он встретился с учащимися макеевских лицеев «Лидер» и «Престиж». Во время беседы с ребятами Денис Пушилин напомнил о событиях 2014 года, когда депутаты областного совета, которые должны были отстаивать интересы жителей Донбасса, фактически самоустранились и предали своих избирателей. Он также рассказал, как была провозглашена ДНР и создан Верховный Совет Республики, об организации референдума о самоопределении и построении государственных структур в регионе «с нуля».

- Путь, на который мы встали в 2014 году, в итоге привел нас домой, в Россию. А значит, все, что мы делали, было не зря, - заявил Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты-строители побывали на трассе Р-280 «Новороссия» - обходе Мариуполя

На строительстве обхода Мариуполя студентам провели экскурсию с проездом по основному ходу (подробнее)