НовостиОбщество5 мая 2026 13:56

В ДНР школьники разработали проекты по очистке шахтных вод и профилактике рака

Проектная мастерская «ПроСвет» объединяет юных новаторов, которые стремятся изменить мир к лучшему
Ирина ДМИТРИЕВА
Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский пообщался с воспитанниками проектной мастерской «ПроСвет». Фото: t.me/SHIM_DNR

В ДНР школьники, участвующие в проектной мастерской «ПроСвет», активно разрабатывают инновационные решения, которые помогут улучшить условия жизни в регионе и способствовать развитию страны. Об этом сообщил министр молодежной политики Республики Денис Шимановский.

Он отправился в лицей №12 в Донецке, чтобы ознакомить учащихся с возможностями молодежной политики, однако признался, что на встрече почувствовал себя, скорее, учеником.

Юные изобретатели в возрасте от 10 до 15 лет продемонстрировали впечатляющую зрелость и стремление к позитивным изменениям. Среди их проектов - цифровой справочник растений Донбасса, созданный Иваном Соколом, и инновационный метод очистки шахтных вод, предложенный Марией Литвин. Маргарита Жижко представила исследования по профилактике рака кожи, и это лишь несколько примеров разработок.

Министр отметил, что подобные встречи внушают уверенность в завтрашнем дне.

- Я увидел столько искренних, горящих глаз, что вдохновился сам. Если вовремя поддержать этот импульс, а наше ведомство обязательно его поддержит, - он принесет реальную пользу региону и его жителям, - заявил глава Минмола ДНР.

