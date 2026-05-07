«Южная» группировка войск за сутки уничтожила четыре артсистемы ВСУ в ДНР

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в районах Константиновки, Краматорска, Кривой Луки и Пискуновки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что артиллеристы и расчеты БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили опорный пункт украинских боевиков севернее населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, рывок российских военных в Рай-Александровке ДНР заставил солдат вооруженных формирований Украины передислоцироваться ближе к центру поселка. В результате ВСУ потеряли контроль над северо-западной частью населенного пункта.

