ВС РФ закрепились в Рай-Александровке, ВСУ потеряли контроль над северо-западом (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Рывок российских военных в Рай-Александровке ДНР заставил солдат вооруженных формирований Украины передислоцироваться ближе к центру поселка. В результате ВСУ потеряли контроль над северо-западной частью населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ходе этого рывка ВС РФ удалось закрепиться на улице Подгорная. Данный факт вынудил украинских боевиков отойти ближе к центру, что дало тактическое преимущество российским бойцам. Фактически вооруженные формирования Украины утратили контроль над северо-западом Рай-Александровки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Российские военные в целом ведут активную работу по освобождению этого населенного пункта от противника.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ выбивают ВСУ из Константиновки в ДНР

ВСУ несут огромные потери в боях за Константиновку в ДНР (подробнее)