ВС РФ выбивают ВСУ из Константиновки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Константиновке ДНР российские бойцы выбивают подразделения вооруженных формирований Украины, а Киев несет большие потери. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сейчас в городе идут ожесточенные боестолкновения. Наши военнослужащие вытесняют украинских боевиков как из самого населенного пункта, так и с его окраин. Противник несет колоссальные потери.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Российские войска в целом ведут активную работу по освобождению этого населенного пункта от противника.

Кроме того, на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике российские войска охватили населенный пункт Василевка с юго-западного направления и одновременно ведут его штурм с восточных окраин.

