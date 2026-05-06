ВС РФ закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военные в целом ведут активную работу по освобождению этого населенного пункта от противника.

Ранее сообщалось, что на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике российские войска охватили населенный пункт Василевка с юго-западного направления и одновременно ведут его штурм с восточных окраин.

Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки в Донецкой Народной Республике.

