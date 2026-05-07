Артиллеристы и расчеты БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили опорный пункт украинских боевиков севернее населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике.
Как сообщили в Министерстве обороны России, войска ВС РФ обнаружили дрон ВСУ, который доставлял груз. Бойцы проследили за ним, а он в свою очередь вывел их на позиции украинских боевиков.
- Полученные координаты были оперативно переданы артиллерийским подразделениям бригады. По выявленной цели нанесена серия прицельных выстрелов, в результате которых произошла детонация боекомплекта, - рассказали в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что ВС РФ закрепились в Рай-Александровке, ВСУ потеряли контроль над северо-западом.
Кроме того, сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по вооруженным формированиям Украины в районах Сидорово и Пришиба в Донецкой Народной Республике.
