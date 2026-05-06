ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Сидорово и Пришиба в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по ВСУ в районах Сидорово и Пришиба в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности российской группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 180 человек личного состава, две бронемашины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и пять станций РЭБ.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи в ДНР. На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 290 человек личного состава, танк, бронемашину, семь автомобилей, две РСЗО, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, за сутки «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, а также нанесла удары по трем бригадам ВСУ в районах Константиновки и Дружковки в Донецкой Народной Республике.

