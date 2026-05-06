В ДНР «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю (архивное фото)

За сутки «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, а также нанесла удары по трем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Константиновки и Дружковки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 130 военнослужащих, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Российские войска в целом ведут активную работу по освобождению этого населенного пункта от противника.

Кроме того, в Константиновке ДНР российские бойцы выбивают подразделения вооруженных формирований Украины, а Киев несет большие потери. ВС РФ вытесняют украинских боевиков как из самого населенного пункта, так и с его окраин.

