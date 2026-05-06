Группировка войск «Центр» уничтожила две РСЗО ВСУ в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по семи бригадам противника в районах Торского, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья, Новониколаевки в Донецкой Народной Республике, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

Как сообщили в Минобороны России, на данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 290 человек личного состава, танк, бронемашину, семь автомобилей, две РСЗО, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что за сутки «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, а также нанесла удары по трем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Константиновки и Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации закрепились на востоке Долгой Балки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Российские войска в целом ведут активную работу по освобождению этого населенного пункта от противника.

