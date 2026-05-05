Росгвардейцы и «Движение Первых» провели акцию ко Дню Победы в Донецке. Фото: Росгвардия

Сотрудники СОБР «Ратник-Донбасс» совместно с ребятами из «Движения Первых» провели патриотическую акцию ко Дню Победы в Донецке. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что сотрудники ведомства и молодежь раздавали жителям Донецка георгиевские ленты в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Также на улицах столицы Донецкой Народной Республики спецназовцы и волонтеры рассказывали прохожим об истории этого символа и его значении.

Ранее сообщалось, что в Орджоникидзевском районе Мариуполя обновили мемориал воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 130-й Таганрогской дивизий.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе образовательные учреждения присоединились к масштабной Всероссийской акции «Окна Победы». Ребята вместе с педагогами создали трогательные рисунки и аппликации, а затем украсили ими окна.

