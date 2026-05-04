«Звездный десант» с начала СВО активно гастролирует по ДНР, выступая как перед бойцами, так и перед гражданским населением. Фото: «Народная Дружина»

В Донецке на базе молодежного центра «30/09» прошла знаковая встреча: творческий коллектив агитбригады «Звездный десант» во главе с заслуженным артистом России Алексеем Огурцовым пообщался с местной молодежью. Мероприятие, организованное «Народной Дружиной» при содействии Следственного управления СК России по ДНР, собрало более 50 участников.

Коллектив «Звездный десант» с самого начала СВО активно гастролирует по Донецкой Народной Республике, выступая как перед бойцами, так и перед гражданским населением, в том числе молодежной аудиторией.

«Народная Дружина» В Донецке выступила агитбригада «Звездный десант»

Как подчеркнул Алексей Огурцов, эти визиты стали доброй традицией.

- Есть люди, которые защищают нашу Родину с автоматами в руках, а есть артисты, которые приезжают с таким же оружием - гитара, микрофон и любой другой инструмент, - отметил он.

Участники встречи получили возможность не только побывать на концерте, но и напрямую пообщаться с артистами, узнать об их жизни и творчестве. Гости поделились опытом, дали ценные наставления молодежи.

- Атмосфера была невероятная, артисты оставили всех под большим впечатлением, - поделился впечатлениями замруководителя СУ СК РФ по ДНР Алексей Олейников.

По словам руководителя Донецкого штаба «Народной Дружины» Даниила Григоря, с артистами была достигнута договоренность.

- Уже договорились, что в дальнейшем агитбригада еще будет приезжать к нам с концертами и гуманитарной помощью, - сказал он.

