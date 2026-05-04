В ДНР группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи

За сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по десяти бригадам ВСУ в районах Марьевки, Веровки, Петровского, Новотроицкого, Белицкого, Кучеров Яра, Новониколаевки, Доброполья, Веселого в Донецкой Народной Республике и Новоподгородного в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по семи бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 90 человек личного состава.

Кроме того, ВС РФ продвинулись на северо-востоке и юго-востоке Красного Лимана в ДНР.

