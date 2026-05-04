ВС РФ уничтожили две станции контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в районах Роскошного, Кривой Луки, Николаевки, Артема, Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 90 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, бронеавтомобиль «Puma» итальянского производства, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронированную машину «Казак», - сообщили в Минобороны России.

Также ВС РФ уничтожили 13 автомобилей, три артсистемы, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

Ранее сообщалось, что российские военные перерезали маршруты снабжения и передвижения украинских боевиков в направлении Доброполья.

Кроме того, ВС РФ продвинулись на северо-востоке и юго-востоке Красного Лимана в ДНР.

