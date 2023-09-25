В Донецк прибыл гуманитарный груз для жителей ДНР и российских военнослужащих

В столицу ДНР прибыл очередной гуманитарный конвой (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столицу Донецкой Народной Республики прибыл очередной гуманитарный груз для жителей региона и российских военнослужащих. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Сегодня силами 1 Донецкого армейского корпуса в Донецк был доставлен очередной гуманитарный конвой. В составе груза для военнослужащих были: средства связи, бронежилеты, мотоцикл, машина, беспилотники и многое другое так необходимое на передовой, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что для мирного населения ДНР привезли продукты питания, средства личной гигиены и медицину.

Напомним, что международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» предала продуктовые наборы для населения в честь 237-летия поселка Троицко-Харцызска. Для детей доставили канцелярские наборы.

Кроме того, Фонд География Сердца и межрегиональная общественная организация Вече доставили гуманитарную помощь в Харцызскую среднюю школу №2.

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