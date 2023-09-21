Фонд География Сердца и организация Вече доставили гумпомощь в школу Харцызска

Волонтеры доставили гумпомощь в школу Харцызска. Фото: НМ ДНР

Фонд География Сердца и межрегиональная общественная организация Вече доставили гуманитарную помощь в Харцызскую среднюю школу №2. Волонтеры привезли в учреждение литературу, рабочие тетради для младших классов и многое другое. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

- Фонд География Сердца и межрегиональная общественная организация Вече при содействии 1 Донецкого армейского корпуса доставили книги для детей в Харцызскую среднюю школу №2. В составе доставленной литературы были тесты, сборники для подготовки к ЕГЭ, задачники, рабочие тетради для учеников 1-4 класса, а также многие другие общеобразовательные книги, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что ученики и преподаватели Кемеровского профессионально-технического техникума купили канцелярские товары и книги для студентов Горловского автотранспортного техникума. Гуманитарную помощь от шеф-региона доставили 11 сентября.

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