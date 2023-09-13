Кузбасс предал гумпомощь студентам Горловского автотранспортного техникума

Кузбасс передал гуманитарную помощь студентам Горловского автотранспортного техникума. Фото: Пресс-служба губернатора Кемеровской области

Ученики и преподаватели Кемеровского профессионально-технического техникума купили канцелярские товары и книги для студентов Горловского автотранспортного техникума. Гуманитарную помощь от шеф-региона доставили 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области.

- Направленные канцелярские товары, литература и офисная бумага, несомненно, помогут нам в организации образовательного процесса и внеаудиторной работы. Своей поддержкой вы вносите неоценимый вклад в создание благоприятных условий обучения и воспитания студентов нашего техникума, - поблагодарили в Горловском автотранспортном техникуме.

Напомним, ранее в Донецк привезли гуманитарный груз от фонда «Географии сердца» и межрегиональной общественной организацией «Вече». Волонтеры доставили 20 тонн груза для мирных жителей и российских военнослужащих от неравнодушных граждан. Для гражданского населения привезли одежду, обувь, канцелярию и многое другое.

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