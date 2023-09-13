Ямал восстанавливает детский сад в селе Вольное Волновахского района ДНР

В селе Вольное Волновахского района продолжаются работы по восстановлению детского сада. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Специалисты из Ямала продолжают ремонтно-восстановительные работы детского сада «Барвинок» в селе Вольное Волновахского района. На данный момент на объекте строители демонтируют поврежденную отделку, выполняют инженерные работы. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Уже готовы кровля, стоят новые окна. Внутри строители демонтируют поврежденную отделку, выполняют инженерные работы. Здание полностью обновят внутри, оборудуют прачечную, пищеблок и столовую, территорию благоустроят, установят ограждение, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что садик рассчитан на 60 малышей. Последний ремонт дошкольного учреждения проходил около 50 лет назад. Также в населенном пункте регион-шеф закончил восстановление школы.

Напомним, что Челябинская область планирует восстановить здание пенсионного фонда в Волновахе до конца 2023 года. На объекте работают как представители Южного Урала, так и местные специалисты.

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