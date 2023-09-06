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НовостиОбщество6 сентября 2023 11:30

Сахалинская область утеплила фасад в детском саду Шахтерска

В детском саду Шахтерска регион-шеф монтирует пожарные лестницы с эвакуационными выходами
Владислав ГУЩИН
В детском саду «Конек-Горбунок» продолжаются восстановительные работы. Фото: Администрация города Шахтерска

В детском саду «Конек-Горбунок» продолжаются восстановительные работы. Фото: Администрация города Шахтерска

Специалисты из Сахалинской области продолжают восстановительные работы в детском саду «Конек-Горбунок». В дошкольном учреждении строители утеплили фасад и обновили входные группы. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Специалисты монтируют пожарные лестницы с эвакуационными выходами по российским стандартам, устанавливают ограждения, занимаются укладкой асфальта и бордюрного камня. Совсем скоро садик сможет открыть двери маленьким жителям города, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что регион-шеф выполнил годовой план по восстановительным работам в городе на 98%. Скоро на всех объектах работы будут завершены.

Напомним, что Липецкая область восстанавливает ясли-сад в поселке Володарское. Специалисты обновили инженерные сети, пищеблок и детскую площадку. На данный момент работают над преображением здания.

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