Сахалинская область закончила ремонт двух детсадов Шахтерска на 90%

В двух дошкольных учреждениях Шахтерска готовность работ составляет 85-90% (архивное фото)

Специалисты из Сахалинской области практически завершили ремонт двух детсадов в Шахтерске. Об этом ДАН сообщили в администрации города.

- В текущем году в работе четыре образовательных учреждения — 2 школы (гимназия и СШ№ 18) и 2 детских сада («Шахтерский ясли-сад № 5» и «Шахтерский ясли-сад № 14»). По школам работы завершены. По детским садам работы в стадии завершения — процент готовности 85-90%, - отметили в мэрии.

Там добавили, что до окончания работ, дети посещают другие дошкольные учреждения, которые расположены неподалеку. Также в следующем году в городе планируют восстановить школу №19. Там проведут капитальный ремонт крыши, входной группы отмостков — водонепроницаемого покрытия вокруг здания, асфальтирование территории.

Напомним, что Липецкая область восстанавливает ясли-сад в поселке Володарское. Специалисты обновили инженерные сети, пищеблок и детскую площадку. На данный момент работают над преображением здания.

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