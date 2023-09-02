Липецкая область восстанавливает ясли-сад в Володарском районе ДНР

Липецкая область восстанавливает ясли-сад в поселке Володарское. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Липецкая область восстанавливает ясли-сад в поселке Володарское. Специалисты обновили инженерные сети, пищеблок и детскую площадку. На данный момент работают над преображением здания. Об этом сообщает министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Сейчас строители работают над преображением внешнего и внутреннего вида здания. Липецкая область не забывает и про объекты инженерной инфраструктуры. До конца года регион-шеф планирует обеспечить жителей нескольких сел Володарского района качественным водоснабжением, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что ко Дню знаний специалисты из Забайкальского края и Республики Бурятия закончили ремонт в Старобешевской школе. Регионы-шефы отремонтировали столовую и спортивный зал.

Кроме того, специалисты из Хабаровского края продолжает восстанавливать школу в Дебальцево. На данный момент они закончили работы по усилению стен и вертикальной планировке.

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