Ямал завершил капремонт детского сада в поселке Новотроицкое Волновахского района ДНР

Детский ясли-сад «Чебурашка» готов к приему детей. Фото: Администрация Волновахского района

Специалисты из Ямала завершили капитальный ремонт детского сада «Чебурашка» в поселке Новотроицкое, который серьезно пострадал во время боевых действий. На территории объекта были следы от взрывов, а также множество разрушений в здании. Специалисты восстановили разрушенные участки, заменили кровлю. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Ямальские строители капитально отремонтировали здание, восстановили разрушенные участки, заменили кровлю, установили новые окна и двери, внутри выполнили отделку, заменили инженерные коммуникации и электрику. На прилегающей территории благоустроили тротуары и дорожки, подъездные пути, восстановили ограждение, игровое оборудование, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что регион-шеф снабдил мебелью, оборудованием, обновили пищеблоки в дошкольном учреждении. Сам детский сад рассчитан на 55 малышей от 1,5 лет. Теперь оно будет работать по российским образовательным стандартам.

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