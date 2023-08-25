Нижегородская область восстанавливает центральную городскую больницу Харцызска (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородская область приступила к капремонту центральной городской больницы Харцызска. Специалисты провели демонтажные работы, взялись за отделочные. Также меняют в медицинском учреждении окна и двери. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Провели демонтажные работы, взялись за отделочные. Параллельно меняют окна и двери. Там, где потребуется, обошьют стены специальными панелями, чтобы минимизировать в помещении содержание пыли, - написал в телеграм-канале Солнцев.

Он подчеркнул, что в реанимационном отделении нижегородцы установят новую систему снабжения кислородом, а также добавят современное медицинское оборудование. Восстановительные работы проходят по графику. Важный для города социальный объект, который обслуживает почти 95 тысяч человек планируют завершить в апреле 2024 года.

- А в харцызской амбулатории № 2 капремонт уже завершается. Здание было в удручающем состоянии, поэтому нижегородцы полностью заменили все инженерные системы. В ближайшее время здесь будет организован ПВР, - добавил Евгений Солнцев.

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