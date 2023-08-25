Нижегородская область обновила пищеблоки во всех школах и детских садах Зугрэса

К началу нового учебного года все пищеблоки были полностью обновлены (архивное фото)
Фото: Олег ЗОЛОТО
Нижегородская область на правах шефа помогла учебным заведениям Зугрэса провести масштабную модернизацию. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Роман Гладких.
Он уточнил, что регион-куратор обновил во всех местных детсадах и школах пищеблоки.
- Там установили новое оборудование: духовки, жаровни, электрические сковородки и прочее. Появилось такое современное оборудование, которое мы видим впервые в жизни, поэтому нашим поварам еще придется осваивать эту технику, - рассказал мэр.
По словам Гладких, всего в городе расположены три школы и три детских сада.
Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородская область помогла восстановить остекление в пострадавшей от обстрела школе в Зугрэсе. В марте 2023 года огнем ВСУ были повреждены школа и детский сад в микрорайоне «Зугрэс-2» в ДНР.
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