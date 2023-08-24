Нижегородская область помогла восстановить остекление в пострадавшей от обстрела школе в Зугрэсе

Нижегородцы помогают подшефному городу в восстановлении социально-значимых объектов. Фото: ТГ/Гладких

Нижегородская область помогла восстановить остекление школы в тыловом городе ДНР - Зугрэсе. В марте этого года оно было повреждено обстрелом ВСУ. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Роман Гладких.

Он уточнил, что помимо школы при обстреле города также пострадал детсад.

- В марте этого года город оказался под обстрелом, тогда были повреждены школа и детский сад в микрорайоне «Зугрэс-2», в зданиях было выбито довольно большое количество окон. Нижегородская область нам помогает сейчас в восстановлении, в школе уже новые окна установлены, - рассказал градоначальник.

По словам мэра, установку окон в детском саду закончат к 1 сентября.

Тем временем Сахалинская область восстанавливает ясли-сад в Шахтерске. В дошкольном учреждении города регион-шеф выполнил ремонт кровли, заменил окна и двери.

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