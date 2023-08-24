Сахалинская область восстанавливает ясли-сад в Шахтерске

В Шахтерске подходит к завершению капитальный ремонт в ясли сад №14. Фото: Администрация города Шахтерска

Сахалинская область заканчивает капитальный ремонт ясли-сада №14 в Шахтерске. На данный момент регион-шеф выполнил ремонт кровли из профнастила, установили входные двери в количестве девяти штук. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- В рамках соглашения о сотрудничестве Сахалинская область ремонтирует в Шахтерске ясли-сад № 14. Выполнен ремонт кровли из профнастила, обшивка профнастилом карниза, обшивка фасада и шпателевка негорючей изоляцией, замена оконных блоков, установка входных дверей в количестве девяти штук, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что специалисты также выполнили ремонт цоколя, установили на кровле снегодержатели. Сейчас шеф-регион выполняет обработку чердачного помещения противопожарным раствором, а также выполняет демонтаж задних порогов и армирование крыльца.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области отремонтирует три школьных стадиона в Шахтерске. Сейчас на территории гимназии шеф-регион установил ограждения спортивных площадок, полностью уложил резиновое покрытие, чтобы ребята смогли заниматься спортом.

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