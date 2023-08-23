Сахалинская область отремонтирует три школьных стадиона в Шахтерске ДНР

Сахалин отремонтирует три школьных стадиона в Шахтерске. Фото: Минстрой России

Специалисты из Сахалинской области отремонтирует три школьных стадиона в Шахтерске. Сейчас на территории гимназии шеф-регион установил ограждения спортивных площадок, полностью уложил резиновое покрытие, чтобы дети смогли заниматься баскетболом, футболом и воркаутом. Об этом сообщает Минстрой России.

- В школе №18 продолжают устанавливать малые архитектурные формы — тренажеры на площадке для воркаута. К спортивному полю ведут дорожки, уложенные брусчаткой. На стадионе идет завершающий этап по укладыванию покрытия из резиновой крошки, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на стадионе школы №19 специалисты из Сахалинской области приступили к бетонированию поля. Одновременно проходят работы по укладки тротуарной плитки по периметру школьной территории. Всего же на территории ДНР сейчас восстановлено 22 спортивных объекта.

Напомним, что Сахалинская область завершает капитальный ремонт в дошкольном учреждении Шахтерска. В детском саду «Конек-Горбунок» специалисты практически отремонтировали фасад здания.

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