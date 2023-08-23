Сахалинская область завершает капремонт в детском саду Шахтерска

Сахалинские строители почти закончили капитальный ремонт в детском саду Шахтерска (архивное фото)
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сахалинская область завершает капитальный ремонт в дошкольном учреждении Шахтерска. В детском саду «Конек-Горбунок» специалисты практически отремонтировали фасад здания. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.
- Родители — наши заинтересованные партнеры, поэтому каждый человек, когда может, в свободное от работы время приходит, и делает то, что необходимо. И мы с родителями обсуждаем, где мы можем оставить как есть, а где нужно что-то изменить, - рассказала заведующая детским садом «Конек-Горбунок» Светлана Суходольская.
В мэрии добавили, что все работы Сахалинская область закончит к началу учебного года.
Напомним, что в Донецкой Народной Республике Московские строители восстановили более 150 детских садов. Также к новому учебному году в Донецке отремонтируют еще шесть дошкольных учреждений. На всех объектах регион-шеф проводит работы по благоустройству территории.
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