Московские строители восстановили более 150 детских садов в ДНР

Московские специалисты ремонтируют дошкольные учреждения в Донецке (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике Московские строители восстановили более 150 детских садов. Также к новому учебному году в Донецке отремонтируют еще шесть дошкольных учреждений. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- На сегодня в ДНР восстановлено 153 детских сада. К началу нового учебного года специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют шесть детских садов в Донецке, в том числе и ясли-сад № 13. В здании полностью заменено кровельное покрытие и заменены оконные блоки, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на всех объектах регион-шеф проводит работы по благоустройству территории. Установят девять детских площадок с современными игровыми комплексами, обустроят пешеходные дорожки и удалят аварийные деревья. В работах задействованы 116 специалистов и 12 единиц техники.

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