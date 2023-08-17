Специалисты из Ямала закончили ремонт школы в Волновахе

Ямал закончил ремонт школы в Волновахе. Фото: Администрация Волновахского района

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа закончили ремонт школы №2 в Волновахе. Строители заменили все инженерные сети, окна, кровлю и фасад. Сейчас регион-шеф занимается благоустройством пришкольной территории. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Подрядчики ООО «РКС-НР» и ООО «Р-Строй» заменили все инженерные сети, окна, кровлю и фасад, а также выполнили внутреннюю отделку школы № 2 в подшефном городе. От прежнего здания остался лишь каркас. Школьную кухню переоснастили новым оборудованием, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что на объекте не проводился капитальный ремонт несколько десятилетий. К началу учебного года Ямал поставит в школу всю необходимую мебель, технологическое оборудование и учебники.

Напомним, что специалисты из Челябинской области закончили ремонт детского сада №2 в Волновахе, который серьезно пострадал от артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины.

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