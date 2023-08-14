Специалисты из Ямала восстанавливают школу в селе Вольное Волновахского района ДНР

Ямал продолжает восстановление детских объектов в Волновахском районе. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямальские специалисты восстанавливают школу в селе Вольное Волновахского района. На данный момент регион-шеф завершает монтаж фасадов, а также работы по благоустройству школьной территории. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Строители восстановили фасад здания, провели кровельные, отделочные работы, заменили окна и инженерные коммуникации. В настоящее время там также завершается монтаж фасадов, работы по благоустройству школьной территории. Детское учреждение рассчитано на 320 учащихся, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в селе Вольное Ямало-Ненецкий автономный округ также восстанавливает детский сад «Барвинок». В двухэтажном дошкольном учреждении специалисты обновили кровлю и водостоки, а также установили новые окна и двери. На данный момент регион-шеф выполняет инженерные работы по теплосетям.

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