В Зугрэсе и Иловайске откроют обновленные МФЦ до конца недели

Два новых отделения МФЦ откроются в Республике к 15 августа (архивное фото). Фото: МФЦ ЛНР

До конца недели в Зугрэсе и Иловайске откроются отремонтированным МФЦ. Обновлением двух зданий занимались специалисты из региона-шефа Нижегородской области. Об этом рассказал глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— До конца недели в Зугрэсе и Иловайске откроются отделения МФЦ. Нижегородские строители уже завершают отделку. Замена окон и дверей, а также обновление электрических, водопроводных и канализационных сетей – этап пройденный, — отметил Солнцев. — Большой объем ремонтных работ выполнен и в харцызском отделении. Теперь горожане смогут получать госуслуги с комфортом — здесь все сделано для удобства посетителей.

На входе в МФЦ специалисты установили пандусы. Ими будет удобно пользоваться мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что завершается строительство двух отделений МФЦ и в Ясиноватой. Их откроют к концу августа.

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