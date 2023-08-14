Ямал восстанавливает детский сад в селе Вольное Волновахского района ДНР

Ямал продолжает восстановление детских объектов в Волновахском районе. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает детский сад «Барвинок» в селе Вольное Волновахского района, который был поврежден в результате боевых действий. В дошкольном учреждении специалисты обновили кровлю и водостоки, а также установили новые окна и двери. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Двухэтажное здание детского сада площадью почти тысячу квадратных метров рассчитано на 60 мест. Сейчас там обновлены кровля и водостоки, установлены новые окна и двери, демонтированы поврежденная отделка и система отопления во всех помещениях, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что сейчас регион-шеф выполняет инженерные работы по теплосетям. Также займутся обновлением внутри здания, оборудуют мебелью и техникой прачечную, пищеблок и столовую. Кроме того, займутся благоустройством территории, установят наружное ограждение.

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