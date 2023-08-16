Челябинская область закончила ремонт детского сада в Волновахе

В Волноховахе закончили ремонт детского сада. Фото: Правительство Челябинской области

Специалисты из Челябинской области закончили ремонт детского сада №2 в Волновахе, который серьезно пострадал от артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины. В дошкольном учреждении строители заменили кровлю, восстановили стены, а также установили новые окна. Об этом сообщает правительство Челябинской области.

- Детский сад № 2 сильно пострадал от ударов ВСУ. Южноуральские строители заменили кровлю, восстановили стены, установили новые окна, систему отопления и отремонтировали фасад. На игровых площадках установили новые малые архитектурные формы, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в детский сад закупили необходимую мебель и оборудование. Чтобы в дошкольном учреждении была постоянно вода, специалисты оборудовали отдельную скважину. Глава Челябинской области Алексей Текслер лично проверил объект.

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