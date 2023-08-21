Сахалинская область закончила реставрацию памятника Петру Чайковскому в Шахтерске

В Шахтерске закончилась реставрация памятника Петру Чайковскому. Фото: Администрация города Шахтерска

Сахалинская область закончила реставрацию памятника Петру Чайковскому, который установили перед школой искусств Шахтерска. В 2014 году монумент серьезно пострадал, когда в городе проходили боевые действия. Осколком снаряда была пробита грудь великого композитора России. Теперь это будет самое красивое место в городе. Об этом заявила директор школы искусств Татьяна Ревва.

- Петр Ильич смотрел на это с зимы, как устанавливались леса…, и вот наконец-то я думаю, что он не просто заулыбается, потому что реставрируется даже постамент памятника. То есть все становится настолько красивым и уютным. И я вижу, как дети прибегают и «клубятся» вокруг, и восхищение родителей и ребят говорит о том, что это самое красивое теперь здание в городе, - рассказала она.

Сейчас специалисты из Сахалинской области занимаются благоустройством территории школы. В ближайшее время начнется асфальтирование, а сам объект будет готов к 25 августа 2023 года.

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