В Волновахе строители восстанавливают многоквартирный жилой дом

Строители восстанавливают многоквартирный жилой дом в Волновахе. Фото: Администрация Волновахского района

В Волновахе строители организации ООО «ВТК» под руководством ООО «РКС-НР» восстанавливают многоквартирный жилой дом, который серьезно пострадал в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- На данный момент в доме завершается восстановление конструктива, выполнены работы по прокладке инженерных систем, завершаются работы по монтажу балконных ограждений и окон, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что в мае 2023 года дом хотели сносить. Специалистам пришлось проделать большой объем работы, чтобы разобрать здание для замены выгоревших и разрушенных перекрытий. После завершения монтажа балконных ограждений и окон, строители приступят к отделке мест общего пользования.

Напомним, что специалисты из публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» построят и восстановят более 300 объектов жилой и социальной инфраструктуры в Макеевке и Донецке.

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