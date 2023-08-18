«Единый заказчик» восстановит более 300 объектов жилой и социальной инфраструктуры в Макеевке и Донецке

«Единый заказчик» восстановит более 300 объектов инфраструктуры в Макеевке и Донецке. Фото: ППК «Единый заказчик»

Специалисты из публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» построят и восстановят более 300 объектов жилой и социальной инфраструктуры в Макеевке и Донецке. Об этом сообщил генеральный директор компании Карен Оганесян во время проверки строительства и восстановления объектов в этих двух городах.

- Всего ППК «Единый заказчик» строит и восстанавливает в Донецке и Макеевке более 300 объектов жилой и социальной инфраструктуры, - отметил гендиректор компании.

Карен Оганесян добавил, что вместе с исполняющим обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрием Гарцевым осмотрели ход строительства нового перинатального центра в Донецке, а также несколько других медицинских учреждений. В Макеевке вместе с министром строительства и ЖКХ республики Николаем Цигановым проверили ремонт школы, многоквартирных домов, которые пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины 4 июля.

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