«Единый заказчик» устанавливает новую систему вентиляции в Мариупольской больнице интенсивного лечения

В Мариупольской больнице интенсивного лечения приступили к ремонту вентиляции. Фото: ППК «Единый заказчик»

Специалисты из публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к устройству новой современной системы вентиляции с обеззараживанием воздуха в Мариупольской больнице интенсивного лечения. Строители уже восстановили все конструктивные повреждения здания и ведут отделку помещений.

- Специалисты уже восстановили все конструктивные повреждения здания и ведут отделку помещений. Также начались работы по устройству новой современной системы вентиляции с обеззараживанием воздуха, - отмечают в компании.

Там добавили, что на объекте работает более 370 специалистов и 12 единиц техники. После завершения всех работ, в стационаре лечение смогут проходить более 570 пациентов, работать – около 1000 врачей.

Напомним, что специалисты из Московской области отремонтировали многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Регион-шеф восстановил конструктив дома, а также заменил кровлю и окна.

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