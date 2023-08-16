Строители Петербурга установили куранты на пожарном депо в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга установили куранты на пожарном депо в Мариуполе. Благодаря шеф-региону заработал часовой механизм, который звучит в унисон с курантами Кремля в Москве. Об этом сообщает администрация города.

- Ранее в пожарном депо № 22 в Мариуполе была проведена масштабная ремонтно-восстановительная работа. Специалисты отремонтировали внутренние помещения, гаражи, провели электричество, коммуникации, установили шпиль на башне с часовым механизмом, который является аналогом здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, - отметили в мэрии.

Напомним, что специалисты из Московской области отремонтировали многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Регион-шеф восстановил конструктив дома, а также заменил кровлю и окна.

Кроме того, Санкт-Петербург планирует отремонтировать три дома, которые серьезно пострадали во время боевых действий в центре Мариуполя. Строители отремонтируют многоэтажки на проспекте Ленина.

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