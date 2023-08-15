Санкт-Петербург восстановит три жилых дома на проспекте Ленина в Мариуполе

Санкт-Петербург вносит неоценимый вклад в восстановление Мариуполя, заявил Моргун. Фото: Моргун/ТГ

Санкт-Петербург планирует отремонтировать три дома, которые серьезно пострадали во время боевых действий в центре Мариуполя. Строители отремонтируют многоэтажки на проспекте Ленина. Расселение жителей домов уже началось. Об этом рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун по итогам рабочей встречи с замредом Комитета по строительству Санкт-Петербурга Андреем Полевым.

— Из дома №91-А жильцы уже расселяются. Частичное расселение жильцов необходимо будет провести и в доме №105. По окончанию работ на этих двух объектах строители приступят к восстановлению многоквартирного дома №97, — отметил градоначальник.

Олег Моргун добавил, что петербуржцы вносят неоценимый вклад в восстановление Мариуполя.

Напомним, что сейчас строители из Санкт-Петербурга восстанавливают центр детского и юношеского творчества в Мариуполе. Ремонт коснулся как внутренних помещений, в том числе бассейна, так и прилегающей территории.

Тем временем подрядчик из Ленобласти возводит в городе новый ЖК «Ленинградский квартал». Финансированием проекта занимается Промсвязьбанк, который предлагает купить квартиру в доме по льготной ипотеке под 2% годовых.

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