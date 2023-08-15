В Центральном районе Мариуполя завершили восстановление детского сада

В Мариуполе завершили ремонт детского сада. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» при координации Минстроя России в Центральном районе Мариуполя завершили ремонтно-восстановительные работы детского сада. Реконструкция выполнена с привлечением подрядной организации «ГЕОСТРОЙ-2010».

- Строители ООО «ГЕОСТРОЙ-2010» полностью обновили здание садика: убрали старые стяжки и штукатурку; выполнили облицовку и утепление фасадов; возвели новую, надежную кровлю; установили дверные и оконные блоки и смонтировали стеклопакеты, - пишет в телеграм-канале компания «РКС-НР».

В компании отметили, что в дошкольном учреждении оборудованы аварийные выходы и лестницы со всех этажей здания. Проведены все инженерные системы. Также специалисты закончили благоустройство территории. На площадках уложено специальное покрытие, смонтированы игровые комплексы, возведены яркие веранды от дождя.

Все восстановительные работы выполнялись по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что Санкт-Петербург планирует отремонтировать три дома, которые серьезно пострадали во время боевых действий в центре Мариуполя. Строители отремонтируют многоэтажки на проспекте Ленина.

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